РИАМО - 1 дек. В среду россияне получили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. В их число вошли сайты госорганов, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг, сообщает газета «Известия».

В утвержденном списке ресурсов со свободным доступом насчитывается более 370 сайтов. В их число также вошли новостные агрегаторы, поисковые сервисы, ряд соцсетей и интернет-магазинов. Перечень утвержден федеральным правительством.

Бесплатный «социальный интернет» означает, что пользователи смогут открыть указанные сайты даже при нулевом балансе счета. В тестовом режиме эту опцию запустили весной 2020 года.

Критериями для отбора сайтов стали размещение в зонах .ru, .рф, .su или .дети и требования к создателям и пользователям. Так, ресурсы должны контролироваться россиянами, живущими в стране, а как минимум половина посетителей должна находиться в РФ.

Ранее глава государства Владимир Путин выступил с инициативой о запуске проекта «Доступный интернет». Президент назвал свободный доступ к важным интернет-ресурсам конкурентным преимуществом.