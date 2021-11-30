РИАМО - 30 ноя. В Воскресенске выдали разрешение на проведение работ по реконструкции центрального городского стадиона «Химик». Открыть обновленный спортобъект планируется в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках проекта планируется полностью обновить трибуны и подтрибунные помещения. Здесь также появится современная футбольная арена с искусственным газоном. Завершить все работы по реконструкции планируется в 2023 году», - сказал министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

Трибуна с навесом сможет вместить 1,5 тыс. зрителей. Под трибунами оборудуют тренерские, комнаты для инвентаря, медблок, а также бытовые, технические и административные помещения. На самом стадионе обустроят беговые дорожки и отдельный сектор для прыжков в длину.

Реконструкцию проведут в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Стадион «Химик» находится в самом центре Воскресенска. Его открыли в 1957 году. В 1979 году спортобъект уже реконструировали, но его текущее состояние не отвечает современным требованиям.