РИАМО - 30 ноя. Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил о готовности парламента рассмотреть вопрос размещения российского ядерного оружия в Беларуси в случае, если соответствующее предложение поступит от главы республики Александра Лукашенко, сообщает Газета.ru.

«Вы знаете, что Белоруссия — наш союзник и также входит как одна из стран ОДКБ, и, безусловно, защита нашего государства и союзников, прежде всего, приоритет обороноспособности нашей страны. При этом Соединенные Штаты Америки и их союзники размещают оружие вблизи наших границ, и, конечно же, оставаться безучастными к этому вопросу мы не можем», - сказал Швыткин.

Он отметил, что если предложение о размещении российского ядерного оружия в Беларуси поступит от президента страны Александра Лукашенко, то его совместно с президентом России Владимиром Путиным рассмотрят министерства обороны и иностранных дел РФ, которые примут решение на основании складывающейся обстановки.

Ранее Лукашенко заявил, что предложит России разместить свое ядерное оружие на территории республики в случае, если ядерное оружие стран НАТО будет размещено в Польше.