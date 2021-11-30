РИАМО - 30 ноя. Выход на лед водоемов толщиной менее 7 см представляет опасность для жизни, поэтому выходить на него не следует. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Московской области.

Ожидается, что лед на водоемах в Подмосковье появится в первой половине декабря. Однако в ряде муниципалитетов уже наблюдается формирование тонкого ледяного покрова на водоемах с малым проточным течением и прудах.

Лед может выглядеть прочным и безопасным, но на самом деле он тонкий и хрупкий. Выходить на лед толщиной менее 7 см небезопасно.

Жителям региона напомнили, что в зимней одежде очень тяжело выбраться из полыньи, а несколько минут в ледяной воде могут негативно отразиться на здоровье человека.