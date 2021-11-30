РИАМО - 30 ноя. Завершился всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Одним из победителей стало соцучреждение из Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Центр соцобслуживания и реабилитации «Журавушка» занял первое место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в номинации «Лучшая практика развития стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам», – сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Призерами конкурса стали еще пять социальных учреждений Московской области. Как отметила Каклюгина, работа подмосковных соцучреждений высоко оценивается на федеральном и региональном уровнях.

«Итоги конкурса – тому подтверждение. В центре «Журавушка» разработали уникальную технологию реабилитации детей на дому. Ежегодно ее проходят более 200 детей-инвалидов. Уверена, опыт наших специалистов поможет и другим регионам», – добавила Каклюгина.

Всего в федеральном этапе конкурса участвовали 262 участника из 72 субъектов страны. В 15 номинациях определили 45 победителей.