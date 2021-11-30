РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 ноя. В Домодедове возле железнодорожной станции открылась точка по продаже сыров истринского сыровара Олега Сироты, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Сыроварня популярного подмосковного фермера Олега Сироты открылась рядом со станцией Домодедово. Сыровар производит твердые и полутвердые сорта сыра, а также линию йогуртов собственного изготовления», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сыры Подмосковья» - популярный бренд во всей России. Московская область занимает первое место по производству сыра в стране. За последний год объемы производства выросли почти на треть.