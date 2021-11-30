РИАМО - 30 ноя. В подмосковном Волоколамске благоустроили Советскую улицу, которая является одной из старейших в городе. Концепция ее благоустройства была признана победителем III Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Благоустройство провели в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

«Волоколамск – один из древнейших городов России. В этом году благодаря победе во всероссийском конкурсе мы преобразили Советскую улицу, долину реки Городни и берег Волоколамского водохранилища», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

До 1929 года Советская улица называлась Московским трактом. Это была основная прогулочно-торговая дорога. Вдоль нее находились купеческие дома, здесь начинался главный въезд в город.

В ходе первого этапа работ был обновлен участок от Малого Советского переулка до Волоколамского водохранилища. В долине реки Городни привели в порядок природный сад «Весовая долина» с пешеходными экотропами. Благодаря этому был сохранен природный ландшафт поймы. Территория соединена мостиками. По ним можно прогуляться до городского водохранилища и детской игровой площадки. По вечерам тут включают светодиодную подсветку.

На берегу водохранилища появился водный променад «Пирс». Это ступенчатый спуск в виде амфитеатра, который формирует верхнюю набережную. Затем по прогулочному маршруту можно прийти на нижнюю часть, где находятся гамак, игровой склон и водная станция. Это место стало удобным для отдыха всей семьей и прогулок.

Вдоль Советской улицы расширили и обустроили тротуары, также организовали новое уличное освещение, установили малые архитектурные формы.