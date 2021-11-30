РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 ноя. В Домодедове на территории Востряковской школы №2 в 2022 году установят спортивную площадку, к ней сделают отдельный вход, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«В следующем году установим большую площадку на территории Востряковской школы №2. <...> Площадка будет доступна не только для учеников школы, бесплатно заниматься спортом смогут все желающие. По программе губернатора «Отрытый стадион» обустроим комфортное, а главное — безопасное место для активного досуга», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Спортплощадка будет огорожена от образовательного учреждения, к ней будет сделан отдельный вход.



В 2020 году капитально отремонтировали здание школы, в 2021 – благоустроили прилегающую территорию.