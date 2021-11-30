РИАМО - 30 ноя. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали свыше 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержаны 4 рейса, столько же отменили. В аэропорту Домодедово задержали 20 рейсов, отменили 3. В Шереметьеве задержаны 11 рейсов, столько же отменили.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задержек и отмен рейсов нет.

Информацию о задержке или отмене рейса до пассажиров доводят авиакомпании или сотрудники организаций, обслуживающих аэропорт, в самой авиагавани. Задержкой считается отклонение от расписания на 30 минут и более.

В Московском регионе продолжается снегопад, уже выпало рекордное для 30 ноября количество осадков. Кроме того, ситуацию осложняют сильные порывы ветра.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за гололедицы, снега, метели и порывистого ветра в столичном регионе.