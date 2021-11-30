РИАМО - 30 ноя. Московское областное управление ФАС России возбудило дело о завышении цен в ресторанах компании «Росинтер Ресторантс» (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee, T.G.I. Friday’s), расположенных в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте ФАС России.

Ведомство считает, что компания нарушила антимонопольное законодательство и неправомерно завысила цены в подконтрольных ей ресторанах, расположенных на территории аэропорта.

Кафе и рестораны компании занимают доминирующее положение в аэропорту Шереметьево, однако цены на услуги общественного питания в них значительно превышают стандарты, установленные в Москве.

При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компании грозит административный штраф в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ: для должностных лиц - от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн рублей.