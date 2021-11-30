РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Пробка протяженностью более 2 километров образовалась Новорижском шоссе в Красногорске, также пробка образовалась на Волоколамском шоссе, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Движение из Москвы затруднено от пересечения с Мякининским шоссе, пробка сохраняется до пересечения с Вокзальной улицей на Ильинском шоссе.

Напряженная дорожная обстановка отмечается на Волоколамском шоссе. Пробка образовалась от эстакады в сторону области до пересечения улицы Ленина с улицей Братьев Горожанкиных.

Пробка также наблюдается на Речной улице.