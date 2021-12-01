РИАМО - 1 дек. Прощание с певцом и композитором, народным артистом России Александром Градским пройдет в среду в столичном театре «Градский холл» на Коровьем Валу. Гражданская панихида начнется в 10:00.

Градского похоронят в этот же день на Ваганьковском кладбище.

Известный исполнитель, звезда телешоу «Голос» на Первом канале Александр Градский умер 28 ноября в больнице. Ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт.

В последнее время музыканту нездоровилось, однако он продолжал работать со своими подопечными в рамках 10 сезона шоу «Голос». Первый канал продолжит показ передачи в память о легендарном артисте.

Градский родился в 1949 году в Челябинской области. Он закончил Гнесинку, учился в Московской консерватории у пианиста Тихона Хренникова.

Композитор написал свыше 200 песен и музыку к нескольким десяткам кинофильмов. Визитной карточкой Градского стала композиция «Как молоды мы были» на музыку Александры Пахмутовой и слова Николая Добронравова.

Градский - основатель театра «Градский холл», он также был его худруком. После смерти Градского должность временно исполняющего обязанности художественного руководителя театра занял композитор, народный артист России Алексей Рыбников. Он известен как автор рок-оперы «Юнона и Авось».

Основоположник русского рока и наставник «Голоса»: жизненный путь Александра Градского>>