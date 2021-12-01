РИАМО - 1 дек. С приходом зимы в Московской области начался новогодний сезон. В среду в подмосковных парках начнут зажигать огни на праздничных елках, сообщает пресс-служба регионального комитета по туризму.

К Новому году муниципалитеты Подмосковья украшают в единой концепции проекта «Зима в Подмосковье». Зажжение уличных елок - важная часть губернаторского проекта, эти мероприятия превращают в настоящий праздник для жителей с игровыми программами и мастер-классами.

Первыми в среду зажгутся елки и новогодняя иллюминация в парках Долгопрудного, Красногорска, Клина и некоторых других городских округов. Кроме того, 1 декабря в подмосковных парках откроется «Почта Деда Мороза».

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в муниципалитетах состоится свыше 500 различных праздничных мероприятий, заработают новогодние ярмарки.

Также в среду стартует сезон зимних развлечений - жители смогут устроить себе активный отдых на тюбинговых и лыжных трассах, а также катках. В Подмосковье откроется более 700 ледовых объектов, многие из них имеют раздевалки.

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