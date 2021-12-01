РИАМО - 1 дек. На среду запланирован визит главы государства Владимира Путина в Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Дом культуры откроется в отреставрированном здании бывшей электростанции 4 декабря. Путин посетит центр искусства в преддверии его открытия.

Здание ГЭС построили в 1907 году, это одна из первых электростанций в Москве. С 2009 года здание является памятником архитектуры.

Фонд современного искусства V-A-C выкупил здание и отреставрировал его. Теперь здесь культурное пространство, где будут проводить выставки, перформансы и мастер-классы.

Кроме того, посетителям будет доступна библиотека, в здании также обустроили концертный зал и кинотеатр, для комфорта гостей предусмотрены кафе и парковка.

Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее подчеркнул, что приспособление здания электростанции на Болотной набережной под культурное пространство - это крупнейший за последние годы проект возрождения промышленного объекта.

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