РИАМО - 1 дек. В среду в России вступил в силу закон об обязательном внесении информации о каждом пользователе сим-карты в государственную базу данных, сообщает газета «Известия».

Данная мера направлена на борьбу с телефонным мошенничеством и террористами, использующими мобильные номера в своей преступной деятельности.

Вместе с тем новая норма может осложнить жизнь владельцам корпоративных телефонов, которые зарегистрированы на работодателя. Компании и организации должны сами передать информацию о конечных обладателях номеров через портал госуслуг. В противном случае корпоративные номера могут заблокировать.

Телефонные мошенники зачастую представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под разными предлогами требуют от потенциальных жертв срочно перевести деньги или раскрыть свои персональные данные. Такая тактика не дает людям времени на осмысление происходящего и правильную реакцию.