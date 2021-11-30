РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В Подольске полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака и мобильного телефона коллеги из раздевалки склада, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.



В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 46-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил у него рюкзак и мобильный телефон из раздевалки складского помещения в деревне Коледино. Общая сумма материального ущерба составила 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 46-летнего уроженца Пензенской области, сотрудника организации. Похищенное имущество у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cтатьей 158 УК РФ (кража).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.