РИАМО - 30 ноя. В последний день осени в Подмосковье и столице выпало рекордное количество осадков. В области был достигнут абсолютный рекорд, а в Москве выпало самое большое количество осадков для 30 ноября за последние 69 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Финал осени ознаменовался сильнейшими осадками с 1952 года. Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 15 мм осадков, на другой московской метеостанции, Балчуге, – 19 мм, в Тушине – 17 мм при месячной норме 58 мм», — написал Тишковец в Instagram.

Он уточнил, что в городе выпало 25-32% от месячной нормы осадков. Таким образом, по количеству осадков 30 ноября 2021 года уступило только 30 ноября 1952 года, когда выпало 25,4 мм осадков.

В подмосковном Можайске выпало 26 мм осадков, это абсолютный рекорд для 30 ноября. В Волоколамске выпало 18 мм осадков, в Клину – 16 мм.

При этом данные показатели неокончательные, они были зафиксированы по состоянию на 18:00. До конца суток выпадет еще 3 мм осадков.