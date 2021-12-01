РИАМО - 1 дек. На первый день зимы приходится ряд праздников и памятных дат. Так, 1 декабря во всем мире вспоминают жертв СПИДа и говорят спасибо неврологам, а в России устраивают большой праздник хоккея.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Новую тяжелую неизлечимую болезнь - синдром приобретенного иммунодефицита - зарегистрировали 5 июня 1981 года. СПИД развивается у человека после инфицирования ВИЧ. При своевременном обращении к врачу наступление стадии СПИДа можно предотвратить или значительно отсрочить.

Всемирный день борьбы со СПИДом в первый раз отметили 1 декабря 1988 года. Символом этой борьбы стала красная ленточка. День призван повышать информированность населения о болезни с помощью просветительских акций, также проводятся мероприятия, во время которых можно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Всероссийский день хоккея

Всероссийский день хоккея

сайт мэра Москвы

Хоккей - один из самых популярных и любимых видов спорта в России. Отечественные спортсмены по праву считаются одними из сильнейших хоккеистов в мире, а власти активно поддерживают данное направление.

Впервые праздник в честь хоккея отметили в РФ в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. В этот день ледовые площадки по всей стране принимают хоккейные матчи, чтобы порадовать болельщиков и увлечь игрой молодежь.

День хоккея – 2021: как пройдет праздник в столице>>

День невролога

В первый день зимы неврологи отмечают свой профессиональный праздник, который пока не утвержден официально.

Это день, когда специалисты, изучающие и лечащие заболевания нервной системы, делятся друг с другом передовым опытом и устраивают научные встречи, а также награждают лучших.

День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп

Ежегодно 1 декабря отмечается день воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. Сражение произошло в 1853 году и стало одним из крупнейших во время Крымской войны.

Два флота сошлись в битве, которая продолжалась четыре с половиной часа. Турецкая сторона понесла колоссальные потери, а русская эскадра не потеряла ни одного судна. Это сражение вошло в историю как один из примеров героизма русских моряков и флотоводческого мастерства адмирала Нахимова.

День рождения маршала Жукова

В этом году отмечается 125 лет со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Легендарный военачальник остался в памяти поколений как волевой человек, который наносил сокрушительные поражения противнику во время Великой Отечественной войны.

На Манежной площади с 1995 года находится памятник маршалу Жукову, который недавно прошел реставрацию.

Вышел первый выпуск журнала Playboy

Ровно 68 лет назад в Чикаго увидел свет первый номер мужского журнала Playboy с пикантной фотографией Мэрилин Монро на обложке. Детище Хью Хефнера быстро завоевало популярность у публики и выпускалось миллионными тиражами.

Несмотря на заслуженную любовь читателей, в 2020 году в США прекратили выпускать печатную версию журнала. Одной из причин для такого решения стала пандемия Covid-19.