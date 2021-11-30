РИАМО - 30 ноя. В столице объявлено экстренное предупреждение из-за снега, метели, порывов ветра до 17-22 м/с и сильной гололедицы с 21 часа 30 ноября до 7 часов 1 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Водителям порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от других машин. Стоит избегать внезапных обгонов, опережений и перестроений. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Не стоит укрываться от непогоды под деревьями. Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра на улице.

В Московском регионе с 21 часа вторника объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Кроме того, действует предупреждение из-за сильного и мокрого снега, а также гололедицы.