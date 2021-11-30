РИАМО - 30 ноя. Праздничные мероприятия в преддверии Нового года пройдут 1 декабря в Ленинском городском округе. В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» там зажгут новогодние елки, сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«В первый день зимы жители муниципалитета смогут поучаствовать в интерактивно-игровых программах и мастер-классах на 25 площадках. Все мероприятия будут проходить на свежем воздухе с соблюдением необходимых мер безопасности», – рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

По традиции 20 Дедов Морозов и Снегурочек пройдут в Видном от Историко-культурного центра по Советскому проезду к Центральной площадке у кинотеатра «Искра», где зажгут огни на главной елке города.

С 18:30 для детей и взрослых здесь будет организована веселая анимационная программа.

Также в этот день засверкают огнями елки и на других территориях Видного: в Центральном и Расторгуевском парках, в усадьбе Тимохово-Салазкино, микрорайоне Купелинка, ЖК «Зеленые аллеи» и на улице Фокина. Также мероприятия пройдут в Молокове, Булатникове, Совхозе имени Ленина и Развилке.

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