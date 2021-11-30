РИАМО - 30 ноя. С 21 часа 30 ноября до 9 часов 1 декабря в Подмосковье ожидаются метель, сильный снег, гололедица, порывы ветра усилятся до 17-22 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во время снегопада рекомендуется быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Автомобилистам лучше воздержаться от поездок. Если все-таки придется сесть за руль, то стоит проявлять предельную внимательность. Пешеходам нужно быть особенно осторожными при переходе проезжей части.

При метели возможно отключение электроэнергии. Автомобиль лучше припарковать в гараже или вдали от деревьев. На улице нужно избегать деревьев и сооружений повышенного риска – мостов, трубопроводов, линий электропередачи, эстакад.

При гололедице нужно передвигаться по улице осторожно, наступать на всю подошву. Пожилым рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.