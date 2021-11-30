РИАМО - 30 ноя. В микрорайоне Подлипки в Коломне продолжают возведение комплексной поликлиники на 600 посещений в смену. На стройплощадке в несколько смен трудятся свыше 50 рабочих, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте продолжаются фасадные, инженерные работы, ведется устройство внутренних стен и перегородок. В ближайшие дни начнется монтаж блока модульной котельной», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В здании поликлиники будет 4 этажа. Там появятся лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, клинико-диагностическая лаборатория, отделение экстренной помощи, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар для детей и взрослых.

Благодаря новой поликлинике будет решен вопрос с дефицитом площадей в амбулаторно-поликлиническом звене в данном районе. За поликлиникой будет закреплено порядка 50 тыс. жителей, они смогут получать качественную помощь рядом с домом.

Достроить и ввести в эксплуатацию поликлинику планируют в 2022 году. Объект строят в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».