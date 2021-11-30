РИАМО - 30 ноя. День городского округа Мытищи состоялся в туристском информационном центре (ТИЦ) аэропорта Домодедово, мероприятие прошло в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и познакомило посетителей павильона с интересными особенностями округа через туристические проекты, сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Центральным мероприятием Дня Мытищ стала интерактивная программа Мытищинского историко-художественного музея «Чаепитие в Мытищах», во время которой посетителям рассказали о городе, истории появления чаепитий и русских чайных традициях.

Коробейники в русских народных костюмах угощали гостей сушками, баранками, пряниками и конфетами. Сцены из московской купеческой жизни показали актеры театрального коллектива «Тоже театр».

Большой интерес у посетителей вызвал мастер-класс под названием «Что написано пером». Желающие смогли написать гусиными перьями челобитную грамоту царю Алексею Михайловичу и новогоднюю поздравительную открытку.

Также для гостей провели мастер-класс по жостовской росписи и представили продукцию Федоскинской фабрики. Кроме того, в ТИЦ посетителям представили хрустящие шоколадные конфеты «Берлинка», сладкие кукурузные палочки, чипсы компании «Русскарт», сдобные булочки от «Восход центра» и воду из Старомытищинского источника.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в ТИЦ до конца года состоится еще несколько презентаций городов Московской области.