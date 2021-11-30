РИАМО - 30 ноя. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что планирует посетить Крым. Свой визит политик хочет начать с Севастополя.

Лукашенко отметил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова территорией России. В то же время президент Беларуси подчеркнул, что между ним и президентом РФ Владимиром Путиным не стоит такого вопроса.

«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством (ни был - ред.), и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Он добавил, что у него есть договоренность с российским президентом о посещении Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью РФ, а Севастополь – городом федерального значения.