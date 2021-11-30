РИАМО - 30 ноя. После резкого похолодания, которое пришло в столицу вечером во вторник, на городских улицах образовался гололед, передают корреспонденты РИАМО.

Утром во вторник в Москве был побит температурный рекорд по теплу, воздух прогрелся до плюс 7,5 градусов. По данным Гидрометцентра России на 18:00, температура понизилась до минус 2,1 градуса. В городе идет снег.

Гололед уже отмечается в районе станции метро «Хорошевская», около станции МЦД Волоколамская, станций метро «Строгино» и «Митино».

Дорожные службы занимаются уборкой выпавшего снега, активно чистят подходы к метро и остановкам наземного транспорта.

На столичных дорогах образовались пробки. Общая загруженность магистралей оценивается 8 баллов из 10 возможных.

Ранее синоптики предупреждали, что толщина льда на дорогах и тротуарах в Центральной России в первую зимнюю ночь может составить 10-15 мм.