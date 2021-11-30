РИАМО - 30 ноя. Первого декабря после капитального ремонта в Балашихе откроется Дом культуры «Кучино». После праздничного концерта рядом с Домом культуры зажгут новогоднюю елку, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

В церемонии открытия примут участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, министр культуры Московской области Елена Харламова и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Дом культуры «Кучино» впервые открылся 62 года назад. С тех пор капремонт в здании не проводился ни разу. Благодаря нацпроекту «Культура» ремонтные работы удалось выполнить. В сумме на проведение капитального ремонта было выделено более 181 млн рублей из бюджетов региона и муниципалитета.

В учреждении обновили инженерные системы и дизайнерские решения, зрительный зал оснастили передовым звуковым и световым оборудованием. Также пребывание в Доме культуры сделали более комфортным для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Впервые здесь появится малый театральный зал. Первая премьера на его сцене состоится в январе.

Первые гости Дома культура «Кучино» увидят выступления артистов Московской областной филармонии, которая представит гала-концерт «Дунаевский & Дунаевский». Программу представит худрук Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский.

Произведения Максима и Исаака Дунаевских исполнят певец, победитель телепроекта «Народный артист» Алексей Гоман, постоянная приглашенная солистка Московской областной филармонии, певица, финалистка шоу «Голос» и «Народный артист» Ангелина Сергеева, солистка Московской областной филармонии, оперная певица Алина Яровая.

Сопровождение концерта обеспечит симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под руководством Виктора Луценко.

После концерта рядом с Домом культуры «Кучино» зажгут новогоднюю елку. Всего в 150 парках Московской области 1 декабря одновременно включат новогоднюю иллюминацию в 18 часов. В тот же день гости откроют каток в парке «Пехорка».