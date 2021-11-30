РИАМО - 30 ноя. Мособлдума 2 декабря проведет заседание, на котором рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете Подмосковья на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Заседание пройдет 2 декабря в 11:00. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, задачи, на которые планируется направить средства из будущего бюджета, были сформированы на основе наказов жителей, которые были учтены в итоговом документе.

«Также поступил целый ряд поправок, часть из которых была принята во втором чтении. К третьему чтению 57 поправок были обобщены и направлены на заключение губернатору региона», – рассказал Брынцалов.

Спикер парламента Московской области отметил, что законопроект о будущем бюджете региона внесли в Мособлдуму 26 октября, парламентарии работают над ним более месяца.