РИАМО – 30 ноя. Банк «Открытие» стал лауреатом ежегодной премии фестиваля рекламы Red Apple. Соцпроект #Немаловажный признали лучшей социальной инициативой, а также он стал лауреатом как социальный проект, значимый для бренда, сообщает пресс-служба банка.

Социальный проект #Немаловажный запустили в 2020 году. Он был призван поддержать предпринимателей в период пандемии коронавируса. Бизнесмены могли бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на телевидении. Оплату эфирного времени производило ПАО «Банк «ФК Открытие».

Холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) стал партнером проекта. В состав компании входят как телевизионные, так и цифровые каналы. С помощью этих медиаресурсов банк «Открытие» помог предпринимателям обратиться к своей аудитории, не растерять имеющихся покупателей своих товаров и услуг и найти новых.

Для поддержки соцпроекта был создан Instagram-аккаунт @nemalovazhny. Там все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Это помогало предпринимателям получить широкую известность и привлечь внимание потребителей. При этом участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ — клиентов любых банков, а не только банка «Открытие».

Социальный проект #Немаловажный в июле 2021 года стал лауреатом программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «Поддержка малого и среднего бизнеса». Также проект получил награды Effie и Silver Mercury.