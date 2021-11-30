РИАМО - 30 ноя. С начала 2021 года пассажиры «Мострансавто» совершили более 7 млн поездок до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

«Мострансавто» обслуживает 14 маршрутов, которые связывают аэропорты с Лобней, Химками и другими городами Подмосковья.

Чаще всего пассажиры пользовались маршрутами №30 ст. Домодедово – аэропорт Домодедово, №441 Жуковский (5 м/р) – станция метро «Котельники» и №48 ст. Лобня – Шереметьево – Дубровки: на них зарегистрировано более 1,7 млн, 760 тыс. и 500 тыс. поездок соответственно.

По социальным картам москвича и жителя Московской области на всех 14 маршрутах в указанный период было проведено свыше 2,4 млн операций. Самыми популярными способами оплаты проезда стали банковские карты с NFC-чипом и гаджеты с соответствующей системой — по ним было совершено также более 2,4 млн транзакций.

На маршрутах до аэропортов действуют общие правила проезда и провоза багажа. Пассажирам необходимо обращать внимание на габариты ручной клади: в сумме они не должны превышать 120 сантиметров в длину, ширину и высоту.

Стоимость перевозки более крупного багажа в городском сообщении составляет 37 руб., в пригородном — зависит от расстояния: при поездке до 25 км включительно — 37 руб., от 25 до 50 км включительно — 74 руб., более 50 км — 111 руб.