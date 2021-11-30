РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина в Подольске 1 декабря стартует акция «Почта Деда Мороза», в ходе которой все желающие смогут отправить письмо со своими мечтами главному новогоднему волшебнику, сообщает администрация парка.

1 декабря во многих парках Подмосковья стартует акция «Почта Деда Мороза».

В парке им. Талалихина ящик для писем разместят на танцевальной веранде возле елки.

Отправителям нужно написать о своих мечтах, желаниях и планах, положить письмо в конверт, указать адресата «Дедушка Мороз» и свое имя.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>