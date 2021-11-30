РИАМО - 30 ноя. Поезд, из-за остановки которого возникло затруднение движения на Белорусском направлении МЖД и МЦД-1 в сторону Москвы, самостоятельно отправился по маршруту. Он совершил вынужденную остановку на станции Беговая, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Планировалось, что помощь остановившемуся поезду окажет следующий за ним состав, но поезд сам возобновил движение.

Сейчас железнодорожники принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления графика поездов.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями и учитывать сложившуюся ситуацию при планировании маршрута.