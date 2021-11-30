РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Спортсменка из Подольска Анастасия Романтеева стала второй на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Аскона», сообщает пресс-служба администрации округа.

В конце ноября в городе Доброграде Владимирской области прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Аскона». Анастасия Романтеева заняла второе место по программе кандидатов в мастера спорта среди 170 спортсменов.

Комитет по физической культуре и спорту администрации округа поздравил спортсменку и ее тренера Ольгу Дмитриеву с отличным результатом и пожелал в дальнейшем новых побед.