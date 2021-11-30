РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Житель подмосковной Балашихи украл у пенсионера мобильный телефон, продал его и денежные средства потратил на собственные нужды, полицейские задержали злоумышленника, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился 61-летний консьерж общежития, расположенного на Балашихинском шоссе, с сообщением о том, что из служебного помещения похищен его мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 27-летний местный житель. Злоумышленник дал признательные показания: телефон продал, денежные средства потратил на собственные нужды.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан под подписку о невыезде.