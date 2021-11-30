РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Сотрудники ГИБДД с 29 ноября усилили меры и проверяют водителей Балашихи и Реутова на трезвость, оперативно-профилактические рейды завершатся 5 декабря, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП, совершенных пьяными водителями. Метод массовой проверки заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах останавливают автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценивают состояние каждого водителя.

При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т.д.) водителям незамедлительно разрешают продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Госавтоинспекторы просят жителей незамедлительно сообщать сведения о намерении или управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефону: 8(495)521-99-02.