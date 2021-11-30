РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. В микрорайоне Заря подмосковной Балашихи завершили работы по капитальному ремонту тепловых сетей, протяженность отремонтированного участка теплотрассы составила порядка 11,2 км, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы проводились в рамках реализации государственной программы региона «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы». Ремонт затронул примерно 70% участков теплотрасс микрорайона. 84 дома параллельно с работами переподключили к новому трубопроводу.

«Тепловые сети были сильно изношены. Старая теплотрасса здесь была проложена по воздуху, мы большую часть коммуникаций убрали под землю. Отслужившие трубы демонтировали. Подготовительные работы мы начали еще в 2019 году», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он добавил, что старая теплотрасса служила микрорайону Заря с советских времен. После капитального ремонта жители почувствуют изменения, которые выразятся в том, что подача тепла в дома станет бесперебойной, а аварии на сетях прекратятся.