РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Проект реконструкции 7 км автомобильной дороги «Подход к Подольску» - части Варшавского шоссе - прошел госэкспертизу, сообщил депутат округа Сергей Кулев.

Весной Кулев совместно с членом Общественной палаты Ренатом Мухамеджановым помогал с решением проблемы при въезде или выезде в район Восточный. Совместно с депутатом Максимом Кругловым на днях он провел рабочую встречу с советником главы округа Иваном Макропуло для того, чтобы понять, на какой стадии находится вопрос расширения дороги и включена ли велосипедная дорожка в проект.

«На текущий момент успешно завершился вопрос по проектированию, пройдена государственная экспертиза проекта реконструкции 7 км автомобильной дороги «Подход к Подольску», являющейся частью Варшавского шоссе (проспект Юных Ленинцев - проспект Ленина), и осуществляется переход к следующему этапу по дорожной карте», - написал Кулев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он продолжит держать на контроле данный вопрос и информировать жителей.