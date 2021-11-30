РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Врачи подмосковной Балашихи вылечили от Covid-19 мужчину, приехавшего на заработки в городской округ, мужчина не был привит от инфекции и в тяжелом состоянии попал в реанимацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пройти вакцинацию от Covid-19 Александр не успел. Заболев, подумал, что это обычная простуда. Спустя несколько дней самолечение результатов не принесло, а температура тела достигла 40 градусов.

Так мужчина оказался в реанимации Балашихинской областной больницы с диагнозом коронавирус. Его перевели на ИВЛ. В реанимации он провел 2 недели.

По словам мужчины, как именно он попал в больницу, он не помнит. А помнит лишь слова медсестры, которая кормила его из ложки: «Если ты не будешь есть, ты не выйдешь отсюда!».

«Я выкарабкался! Ради своих девочек!» - подчеркнул Александр.

После выписки Александр отправился в Адыгею, к своим жене и дочке, которые были на связи с лечащим врачом и очень сильно переживали. Сейчас он здоров, вышел на работу и точно знает, на что найдет время через полгода. Чтобы больше никогда за него не дышал аппарат.

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