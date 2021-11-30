РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. ГИБДД Балашихи призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и избегать резких маневров в связи с ухудшением погоды, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В Московской области наблюдается изменение погоды, а также выпадение осадков в виде мокрого снега. Такие условия способствуют образованию гололедицы и снижению видимости. ГИБДД рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными.

Автоинспекторами проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Водителям следует уделить особое внимание при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Кроме того, требуется проверить уровень стеклоочистительной жидкости, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния.

Большую осторожность должны проявить и пешеходы. Им следует быть крайне внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

«Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на территории городских округов Балашиха и Реутов, всегда придут на помощь сотрудники ОГИБДД. В таких случаях звоните в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефонам: 8(495)521-99-02. Вам обязательно помогут. Будьте внимательны!» – заключается в материале.