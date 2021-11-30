РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 ноя. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 9 693 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За сутки в Московской области выявили 2 215 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 589 566 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 10 449 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 521 394 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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