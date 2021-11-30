РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 ноя. В Домодедове задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве на сумму 111 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по муниципалитету.

В полицию обратился представитель крупной сети розничной торговли продуктами питания с заявлением о хищении денежных средств компании в одном из магазинов на Кутузовском проезде. Сумма материального ущерба составила более 111 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала 26-летнюю местную жительницу. Она, имея доступ к кассовому аппарату, вносила в программу сведения о возврате товара покупателями, а денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.