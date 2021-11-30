РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В Подольске полицейские провели акцию «Будь на чеку» для ветеранов органов внутренних дел, в ходе которой напомнили о том, что по телефону нельзя никому называть номер банковской карты и уникальный код безопасности, сообщает группа по связям со СМИ УМВД России по Подольску.

В малом зале УМВД России по Подольску сотрудники полиции провели акцию «Будь на чеку». Председатель совета ветеранов Маргарита Виноградова со старшим юрисконсультом напомнили об алгоритме безопасного поведения в случае контакта со злоумышленниками и о стоп-фразах. Например, «Назовите номер карты и уникальный код безопасности», после произнесения которой необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в дежурную часть полиции местного территориального подразделения.

Также сотрудники отметили, что крайне важно поделиться профилактической информацией с родными и близкими, чтобы обеспечить сохранность их денежных средств.

В завершение мероприятия полицейские пожелали ветеранам здоровья и благополучия, а также сохранять бдительность и не поддаваться на провокации злоумышленников.