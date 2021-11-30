РИАМО - 30 ноя. В РФ срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Ранее результат ПЦР-теста действовал 72 часа, сообщает Telegram-аккаунт правительства России.

В России еще не зафиксированы случаи заражения штаммом «омикрон». Тем не менее его распространение и трансмиссивность высоки. В аэропортах бесплатно можно пройти тестирование по прибытии из рисковых государств.

«Ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно. У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем», – отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Первые случаи заражения штаммом «омикрон» были зафиксированы в ЮАР и Ботсване. Его уже обнаружили в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

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