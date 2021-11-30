РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Торжественное открытие монумента первому отечественному серийному сверхзвуковому истребителю-перехватчику МиГ-19П состоялось во вторник на пересечении бульвара Нестерова и улицы Летной в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На открытии монумента присутствовали заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами – командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин, глава Балашихи Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, ветераны микрорайона Заря, депутаты городского совета депутатов, представители Общественной палаты и юнармейцы.

На постаменте установлен настоящий истребитель-перехватчик МиГ-19П. Восстановить его помогли специалисты Военно-технического музея Черноголовки.

«Это легендарный самолет. Я благодарен тому, что здесь, в микрорайоне Авиторов, установлен такой памятник авиации войск ПВО страны, Военно-воздушным силам, военной авиации. Рад, что у жителей будет такой экспонат, символизирующий этот микрорайон», – сказал Демин.

Он добавил, что этот самолет является первым сверхзвуковым истребителем-перхватчиком после МиГ-15 и МиГ-17, созданным для войск ПВО. Первый полет самолета состоялся в 1952 году, а поступил на вооружение он в 1955 году. Самолет эксплуатировался в войсках с 1965 по 1989 годы. Такие самолеты участвовали в войне во Вьетнаме, в конфликте между Тайванем и Китаем и других боевых конфликтах.

По словам Юрова, открытие состоялось в преддверии важного события – юбилея начала контрнаступления советских войск под Москвой. Он поблагодарил 1-ю армию противовоздушной и противоракетной обороны и ее руководство за инициативу создания этого мемориального комплекса в микрорайоне Авиаторов, а также Вячеслава Фомичева – за восстановление музейного экспоната и его установку на этом месте.

«Уверен, что этот мемориал станет значимым и важным местом не только для жителей микрорайона, но и для всей нашей большой и любимой Балашихи», – подчеркнул Юров.

В микрорайоне Авиаторов находилась Центральная авиационно-техническая база, одна из старейших в нашей стране, которую основали в 1918 году. В 2009 году на месте основных складских объектов были построены жилые дома нового микрорайона Балашихи. Большая часть жителей – военнослужащие и их семьи.

Первый отечественный серийный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-19П разработан в Опытно-конструкторском бюро Микояна и Гуревича.