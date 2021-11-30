День хоккея – 2021: как пройдет праздник в столице

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Несмотря на то, что в последние годы праздник проходил достаточно тихо, в 2021-м было принято решение возродить интерес публики к хоккею. На ВДНХ подготовили большую тематическую развлекательную программу.

С 11 до 19 часов на детском катке будет работать «Школа хоккея» (перерыв с 15:00 до 17:00). Мастер спорта Андрей Николишин будет учить юных хоккеистов лучше владеть своим телом на катке, обращаться с клюшкой и передавать шайбу. Минимальный возраст участников – 3 года, само занятие бесплатное, экипировку выдадут на месте, но вход на каток и прокат коньков (при необходимости) придется оплатить (150–450 руб., подробнее тут).

Также купить билет на каток придется и желающим поучаствовать в занятиях по чирлидингу (с 12:00 до 22:00, перерыв с 15:00 до 17:00). Стоимость для взрослого — от 350 до 800 рублей в зависимости от времени и от того, понадобится ли прокат коньков.

Вне катка по предварительной регистрации пройдут тематические мастер-классы по флорболу — это вид хоккея с пластиковым мячом (каждые полчаса с 11:00 до 18:00), а также по росписи клюшек (каждый час с 11:00 до 19:00). Кроме того, в павильонах проката пройдут турниры по настольному хоккею (каждый час с 11:00 до 20:00 с перерывом с 15:00 до 17:00). Участникам не понадобится ничего приносить с собой, все необходимое выдадут на месте, главное – записаться. Ограничений по возрасту нет.

Подробнее о программе можно узнать на сайте ВДНХ.

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