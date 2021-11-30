День хоккея – 2021: как пройдет праздник в столице

Когда празднуют День хоккея
Праздник этот относительно молодой, ему нет и 20 лет — впервые отметили его 1 декабря 2007 года. В тот раз дату справляли с размахом: прошло более 150 товарищеских матчей и показательных выступлений. Основатель Дня хоккея — Владислав Третьяк, известный советский вратарь, игравший как за сборную СССР, так и за ЦСКА; председатель Федерации хоккея России.
Кстати, для любителей популярного зимнего вида спорта важной датой является и 22 декабря — «день рождения российского хоккея». Именно в этот день в 1946 году были проведены первые в истории матчи чемпионата СССР по хоккею. Однако основные празднования сейчас проводятся все-таки в первый день зимы.
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Хоккей в СССР и в России
В 1911 году наша страна была принята в Международную лигу хоккея на льду наряду с Францией, Великобританией и несколькими другими странами. Впрочем, вскоре Всероссийский хоккейный союз вышел из лиги, а впоследствии распался. СССР вернулся в хоккей с шайбой только в 1953 году, когда уже Советская хоккейная федерация вступила в Международную лигу.
С тех пор отечественные хоккеисты одержали немало побед на международном уровне. Так, сборная СССР по хоккею семь раз завоевывала олимпийские золотые медали и 22 раза становилась чемпионом мира. Ее преемница, сборная России по хоккею, завоевывала титул чемпиона мира пять раз, а олимпийское золото получила единожды, в 2018 году в Пхенчхане (победа команды «Олимпийских спортсменов из России», когда атлеты выступали под олимпийским флагом).
Какие мероприятия пройдут в День хоккея в Москве
Несмотря на то, что в последние годы праздник проходил достаточно тихо, в 2021-м было принято решение возродить интерес публики к хоккею. На ВДНХ подготовили большую тематическую развлекательную программу.
С 11 до 19 часов на детском катке будет работать «Школа хоккея» (перерыв с 15:00 до 17:00). Мастер спорта Андрей Николишин будет учить юных хоккеистов лучше владеть своим телом на катке, обращаться с клюшкой и передавать шайбу. Минимальный возраст участников – 3 года, само занятие бесплатное, экипировку выдадут на месте, но вход на каток и прокат коньков (при необходимости) придется оплатить (150–450 руб., подробнее тут).
Также купить билет на каток придется и желающим поучаствовать в занятиях по чирлидингу (с 12:00 до 22:00, перерыв с 15:00 до 17:00). Стоимость для взрослого — от 350 до 800 рублей в зависимости от времени и от того, понадобится ли прокат коньков.
Вне катка по предварительной регистрации пройдут тематические мастер-классы по флорболу — это вид хоккея с пластиковым мячом (каждые полчаса с 11:00 до 18:00), а также по росписи клюшек (каждый час с 11:00 до 19:00). Кроме того, в павильонах проката пройдут турниры по настольному хоккею (каждый час с 11:00 до 20:00 с перерывом с 15:00 до 17:00). Участникам не понадобится ничего приносить с собой, все необходимое выдадут на месте, главное – записаться. Ограничений по возрасту нет.
Подробнее о программе можно узнать на сайте ВДНХ.
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