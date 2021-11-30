РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Госавтоинспекторы подмосковного Подольска проводят экспресс-инструктажи по безопасности для школьников, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В школах сотрудники Госавтоинспекции и старшеклассники проводят «минутки безопасности» с учениками младшего звена. Мероприятия проходят в формате уроков, экспресс-инструктажей, а также в виде тематических игр между классами.

В Подольске автоинспекторы организовали для первоклассников средней школы №8 открытый урок «Я – пешеход», на котором ребята отработали правила безопасного перехода проезжей части. В начале мероприятия перед малышами выступили ученики старшей школы и продемонстрировали ситуации, которые могут произойти с пешеходом в процессе его участия в дорожном движении. Во время тематического представления полицейские разобрали с детьми алгоритмы правильных действий и провели тематическую викторину для закрепления полученных знаний.