РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 ноя. Преподавателя детской школы искусств им. В. К. Андреева в Котельниках Михаила Ковалева 29 ноября наградили знаком «За авторские заслуги» Всероссийского союза авторов-исполнителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также Ковалев – композитор и пианист. Он поучаствовал в IX Международном фестивале фортепианной музыки PIANODROM 2021.

Житель Котельников открыл фестиваль сольным концертом в консерватории города Тиран в Албании. Ковалев выступил с произведениями Ференца Листа, Арно Бабаджаняна и Александра Печи. В программе были и композиции собственного сочинения.