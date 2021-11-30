РИАМО - 30 ноя. На дорогах Москвы образовались пробки в 9 баллов из 10 возможных. Сложная транспортная ситуация сохранится в столице до 21 часа, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Медленнее всего движется Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо. Серьезные затруднения в районе станций метро «Таганская», «Павелецкая», «Октябрьская» и «Савеловская».

Пробки образовались на проспекте Мира, Профсоюзной улице, Варшавском и Каширском шоссе, а также на МКАДе.

Ситуацию осложняют погодные условия. На столицу в последний день осени обрушился сильный снегопад и порывистый ветер.

Пробки начнут спадать после 8 часов. Свободное движение по улицам столицы будет возможно к 22 часам.