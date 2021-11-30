РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 ноя. 1 декабря 850 учеников 11-х классов школ Домодедова напишут итоговое сочинение. Об этом сообщила начальник управления образования администрации муниципалитета Елена Болмазова.

Сочинение пройдет на базе школы №1, лицея №3 им. Героя Советского Союза Ю.П. Максимова, школы №4 с УИОП, гимназии №5, СОШ №7 с УИОП и школы №8.

«Успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к прохождению ЕГЭ. Дорогие старшеклассники, мы желаем вам справится с волнением и удачно написать сочинение!» - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».