РИАМО - 30 ноя. Медики Коломенской больницы удалили новообразование на шее 82-летней женщины. Опухоль начала расти еще 30 лет назад, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Новообразование непрерывно росло на протяжении десятков лет и достигло в размерах головы взрослого человека. К врачам женщина не обращалась до тех пор, пока на поверхности опухоли не появилась кровоточащая язва. Чтобы удалить липому, потребовались усилия онкологов, травматолога и анестезиолога-реаниматолога.

«Само вмешательство длилось один час. Через два разреза мы удалили образование. Из-за большого размера опухоли пришлось прибегнуть к пластике. На место раны уложили тонкий кожный лоскут, взятый с задней поверхности бедра пациентки», – рассказал врач-онколог Коломенской больницы Роман Шмаков.

Гистологическое исследование показало, что опухоль была доброкачественной. Ее вес составил 3 кг. Сейчас пациентка уже находится на амбулаторном лечении, она чувствует себя хорошо.