РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. В подмосковном Королеве спасатели оказали помощь больному ястребу, который сидел на дереве у детской площадки, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

О ястребе, сидящем на дереве у дома 6 на ул. Лесной сообщили жители города в Единую службу спасения.

«По словам обратившихся к спасателям, хищная птица уже несколько дней сидела на ветке дерева около детской площадки во дворе дома. На первый взгляд казалось, что ястреб ранен и сам прилетел поближе к людям. Неравнодушные жители вынесли спасателям покрывало, после чего работники противопожарно-спасательной службы, забравшись по лестнице, аккуратно накрыли хищника и отнесли в аварийно-спасательный автомобиль», – сказал заместитель начальника 315-й пожарно-спасательной части Андрей Муслаков.

Он добавил, что спасатели объехали несколько клиник в Москве и области, чтобы помочь птице. Ястреба отвезли в «Госпиталь дикой природы» в Красногорске. Орнитологи обследовали ястреба-тетеревятника и пришли к выводу, что причиной неестественного поведения птицы стала костная мозоль – болезнь костей крыла животного, потому хищник больше не сможет летать. В дикой среде ему не выжить, поэтому специалисты ветеринарной клиники начали поиски приюта для бедной птицы. Обратившись в разные учреждения, орнитологи нашли место, готовое принять хищника.

«Ястреба передали в центр реабилитации диких животных, расположенный неподалеку от города Яхрома Дмитровского городского округа», – заключил Муслаков.